Литвин заявляет, что фракция `Наша Украина` не предложила кандидатуры в ЦИК

Фракция `Наша Украина` не предложила кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил на сегодняшнем заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.



Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что член фракции Петр ПОРОШЕНКО обещал передать список кандидатур, но этого так и не сделано.



В.ЛИТВИН отметил, что в этом случае, если фракция `Наша Украина` хочет, чтобы он подал Президенту Леониду КУЧМЕ предложения кандидатур в ЦИК без фракции `Наша Украина`, то он готов это сделать. `Я за вас работать не буду`, - заявил В.ЛИТВИН.



УНИАН