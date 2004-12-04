Литвин заявляет, что все предварительные договорённости были разрушены, поэтому нет предмета для проведения заседания ВР (дополненная информация)

Киев. 4 декабря. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что сегодня все предварительные договоренности были разрушены, поэтому нет предмета для проведения заседания парламента.



Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, к большому сожалению, `когда мы были за один шаг до принятия решения - все было просто разрушено`.



В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете, когда была достигнута договоренность, добавилась целая группа новых предложений, `которые приобрели форму ультиматума`. В.ЛИТВИН отметил, что Верховная Рада Украины и он, как председатель ВР, `шел на любые уступки для того, чтобы мы сохранили согласие, для того, чтобы ВР оставалась единым центром компромисса принятия решений в интересах государства`. После этого председатель ВР предложил депутатам обменяться мнениями.



Как сообщал УНИАН, заседание ВР Украины, которое должно было начаться в 12.00, началось после 15.00. Депутаты планировали принять сегодня внесение изменений в Конституцию и изменения в закон о выборах Президента Украины.



УНИАН



