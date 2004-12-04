Около 200 сторонников Януковича из Полтавы собрались возле его центрального штаба

Киев. 4 декабря. Около 200 сторонников Виктора ЯНУКОВИЧА из Полтавы собрались возле его центрального штаба – кинотеатра `Зоряный` в Киеве.



Как передает корреспондент УНИАН, это преимущественно молодые люди, которые держат в руках бело-голубую символику. Они заявляют, что прибыли из Полтавы. В то же время, корреспонденту УНИАН не удалось поговорить с руководителем этой группы. Сами же сторонники В.ЯНУКОВИЧА пока не знают дальнейших планов своих действий, а также не знают, на какой срок они останутся в Киеве.



Как сообщил близкий к штабу В.ЯНУКОВИЧА источник, завтра его сторонники планируют пикетировать Кабинет Министров Украины.



В частных разговорах сторонники В.ЯНУКОВИЧА также жаловались на мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, который якобы отказался предоставить им помещение для ночевки.



Как сообщал УНИАН, 3 декабря пресс-службе Украинской народной партии сообщила, что в Полтаве студентов за 400 грн. приглашают ехать в Киев для совершения провокаций. Как сообщил один из посетителей общественной приемной Виктора ЮЩЕНКО, студентов одного из полтавских вузов, которые имеют задолженности перед учебным заведением, `приглашают` ехать в Киев для провокаций. Группу, которая должна была выехать из Полтавы, экипировали оранжевыми накидками с символикой В.ЮЩЕНКО. Ребятам уже выдали газовые баллончики и деньги – по 400 грн. Обещают еще выдать ножи. Провокаторы в помаранчевой амуниции получили задание совершать хулиганские действия на улицах столицы, чтобы у людей создавалось негативное впечатление о сторонниках В.ЮЩЕНКО.



29 ноября, в общественную приемную В.ЮЩЕНКО в Полтаве обратился молодой человек, который интересовался, какую сумму ему заплатят, если он поедет в Киев. А узнав, что заработать не удастся, начал спрашивать, где находится штаб Виктора ЯНУКОВИЧА: там, мол, платят по 400 гривен, подчеркнули в пресс-службе УНП.



УНИАН