Председатель Донецкого облсовета предлагает перейти к федеративному устройству Украины

Председатель Донецкого областного совета Борис КОЛЕСНИКОВ предлагает перейти к федеративному устройству Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, этот переход должен рассматриваться как продолжение конституционной реформы на более качественном ее этапе. Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения съезда советов в Харькове.



Отвечая на вопрос польского журналиста, зачем Украине федерализация, руководитель Харьковской области Евгений КУШНАРЁВ отметил на пресс-конференции, что `мы еще не готовы обсуждать эти вопросы на конструктивном уровне`. И согласился, что это может быть отнесено ко второму этапу конституционной реформы.



По его мнению, федерализация - это один из возможных вариантов устройства Украины, которых в действительности больше. Первым этапом конституционной реформы было названо распределение полномочий Президента, правительства и Верховной Рады Украины.



Кроме того, на пресс-конференции Е.КУШНАРЁВ дал высокую оценку сегодняшнему съезду, который, по его мнению, плодотворно обсудил возможные пути выхода Украины из кризиса и вопросы разработки и реализации новой региональной политики в Украине.



Е.КУШНАРЁВ сообщил, что 10 декабря в Донецке состоится заседание созданного координационного совета Союза органов местного самоуправления. Он даст оценку новой ситуации и будет адекватно реагировать на нее, а также проанализирует ход выполнения решений съезда. По словам Е.КУШНАРЁВА, все, что мы делаем, являемся беспрецедентным в новой истории Украины и конструктивным, тогда как действия оппозиции он назвал диктатом и обидами.



Справка УНИАН. По данным оргкомитета, на съезде советов в Харькове присутствовали делегаты из 15 областей, а также из Севастополя и Киева. (УНИАН: 3 декабря депутаты местных советов Киева решили не принимать участия в съезде советов в Харькове. Такое решение было принято единогласно 452 депутатами местных Советов на собрании, которое состоялось в столице. Киевский городской председатель, председатель Ассоциации городов и общин Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявил: `Мы отреагировали на этот призыв очередного сепаратизма. Мы приняли решение не принимать участие, потому что в Киеве – в городе-герое – есть своя народногосударственническая позиция`.) Всего на съезде 1182 делегата, свыше 500 – из Донецкой и Луганской областей. (Оперный театр, где проходит съезд, рассчитан на 1500 мест.) После Гимна Украины делегаты, стоя, скандировали `Янукович!`. Работу съезда освещают свыше 200 журналистов из 20 стран мира. В то же время, под Оперным театром собралось около 20 тысяч представителей оппозиции, которые протестовали против проведения этого съезда.



УНИАН

