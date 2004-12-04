ВР приняла решение о пакетном голосовании изменений в Конституцию и внесении изменений в Закон о выборах Президента
Верховная Рада Украины приняла решение о пакетном голосовании изменений в Закон о выборах Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 249 народных депутатов из 353, зарегистрированных в зале.
Не голосовали фракции `Наша Украина`, БЮТ, `Центр`.
Глава Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал, что это - `сигнальное голосование, чтобы проверить, есть ли голоса для того, чтобы голосовать за внесение изменений в Конституцию (для этого необходимо 300 голосов – УНИАН).
Спикер также сказал, что, к большому сожалению, он вынужден констатировать, что ВРУ сама не соблюдает свои обязанности.
Он напомнил, что существовала договоренность принять сегодня изменения в Конституцию, изменения в Закон о выборах, Президент их должен был подписать и внести предложения о новом составе ЦИК.
УНИАН