ВР приняла решение о пакетном голосовании изменений в Конституцию и внесении изменений в Закон о выборах Президента

Верховная Рада Украины приняла решение о пакетном голосовании изменений в Закон о выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 249 народных депутатов из 353, зарегистрированных в зале.

Не голосовали фракции `Наша Украина`, БЮТ, `Центр`.

Глава Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал, что это - `сигнальное голосование, чтобы проверить, есть ли голоса для того, чтобы голосовать за внесение изменений в Конституцию (для этого необходимо 300 голосов – УНИАН).

Спикер также сказал, что, к большому сожалению, он вынужден констатировать, что ВРУ сама не соблюдает свои обязанности.

Он напомнил, что существовала договоренность принять сегодня изменения в Конституцию, изменения в Закон о выборах, Президент их должен был подписать и внести предложения о новом составе ЦИК.



УНИАН



