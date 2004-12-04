Председатель Беловодского райсовета Луганской области заявил, что необходимо сорвать выборы на востоке при переголосовании второго тура

Харьков. 4 декабря. Председатель Беловодского районного совета Луганской области Михаил СОКИРКО заявил о том, что необходимо сорвать выборы на востоке Украины, если Виктор ЮЩЕНКО не снимет своей кандидатуры на повторном голосовании.



Как передает корреспондент УНИАН, эту идею М.СОКИРКО высказал на съезде советов в Харькове.



На собрании депутаты высказались за то, чтобы В.ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ сняли свои кандидатуры и больше не принимали участия в выборах Президента Украины.



Участники съезда считают, что не повторное голосование, а именно новые выборы являются настоящим выходом из кризиса в государстве. `Нашу Украину` они обвинили в попытке захвата власти.



По словам председателя Луганского областного совета Виктора ТИХОНОВА, `оппозиция продолжает деструктивные действия, и к этому процессу подключена и Верховная Рада`. `Оппозиция все больше наглеет`, - заявил он, добавив, что она переходит к силовым методам захвата власти. По мнению В.ТИХОНОВА, в Украине сейчас происходит что-то похоже на 1917 и на 1937 год, и `следователи работают с завидной активностью`. `Это свидетельствует, что нас боятся`, - заявил В.ТИХОНОВ.



Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2004 года Судебная палата в гражданских делах Верховного Суда Украины приняла решение о признании недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года №1264 `О результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины`, которым ЦИК устанавливала объявление избранным Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести повторное голосование по выборам Президента Украины и направил в Верховную Раду Украины, Президенту Украины и Генеральной прокуратуре Украины постановление о нарушениях избирательного процесса, выявленных во время рассмотрения жалобы представителя Виктора ЮЩЕНКО. Решение ВСУ окончательное и обжалованию не подлежит.



Согласно вердикту Верховного Суда Украины переголосование второго тура выборов Президента Украины пройдет 26 декабря. ЦИК сегодня приняла соответствующее постановление.



4 декабря пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Анна ГЕРМАН заявила, что он намерен участвовать в переголосовании второго тура президентских выборов. `Хотя решение Верховного Суда было принято под большим политическим давлением, мне не остается ничего другого, как идти на выборы и побеждать`, - процитировала она В.ЯНУКОВИЧА.



УНИАН