Закрито пленарне засідання Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин закрив пленарне засідання парламенту. Перед закриттям засідання він поставив на голосування постанову, про визнання завтрашнього дня у Верховній Раді визнаний неробочим. Народні депутати прийняли цю постанову. Про це передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада прийняла постанову, відповідно до якої субота і неділя були оголошені робочими днями.

Закриваючи засідання, В.Литвин сказав, що робота парламенту продовжиться 14 грудня і подякував народним депутатам за плідне співробітництво.



ЛІГАБізнесІнформ.





