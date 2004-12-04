Закрито пленарне засідання Верховної Ради

16:25, 04 декабря 2004
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин закрив пленарне засідання парламенту. Перед закриттям засідання він поставив на голосування постанову, про визнання завтрашнього дня у Верховній Раді визнаний неробочим. Народні депутати прийняли цю постанову. Про це передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ.
Нагадаємо, що раніше Верховна Рада прийняла постанову, відповідно до якої субота і неділя були оголошені робочими днями.
Закриваючи засідання, В.Литвин сказав, що робота парламенту продовжиться 14 грудня і подякував народним депутатам за плідне співробітництво.

ЛІГАБізнесІнформ.


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