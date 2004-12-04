ВР приняла решение о пакетном голосовании изменений в Конституцию и внесении изменений в закон о выборах Президента

Верховная Рада Украины приняла решение о пакетном голосовании изменений в Конституцию и проекта закона о внесении изменений в закон о выборах Президента Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 249 народных депутатов из 353, зарегистрированных в зале.



Не голосовали фракции `Наша Украина` БЮТ, `Центр`.



Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал, что это - `сигнальное голосование`, чтобы проверить, есть ли голоса для того, чтобы голосовать за внесение изменений в Конституцию (для этого нужны 300 голосов – УНИАН).



Спикер также сказал, что, к большому сожалению, он должен констатировать, что Верховная Рада сама не выполняет свои обязательства.



Он напомнил, что была договоренность принять сегодня изменения в Конституцию, изменения в закон о выборах, Президент их должен был подписать и внести предложения о новом составе ЦИК.



УНИАН