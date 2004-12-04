ВР отменила свое постановление о проведении сегодня и завтра пленарных заседаний

Верховная Рада Украины отменила свое постановление о проведении сегодня и завтра пленарных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, ВР приняла постановление об отмене постаноления от 3 декабря о внесении изменений в календарный план, в соответствии с которым сегодня и завтра должны были проходить пленарные заседания.

За это решение проголосовали 247 народных депутатов из 386, зарегистрированных в зале.

После чего глава ВРУ закрыл заседание, сообщив, что следующее пленарное заседание парламента, в соответствии с календарным планом, состоится 14 декабря.



УНИАН







