ВР отменила свое постановление о проведении сегодня и завтра пленарных заседаний
16:28, 04 декабря 2004Последние события
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Верховная Рада Украины отменила свое постановление о проведении сегодня и завтра пленарных заседаний.
Как передает корреспондент УНИАН, ВР приняла постановление об отмене постаноления от 3 декабря о внесении изменений в календарный план, в соответствии с которым сегодня и завтра должны были проходить пленарные заседания.
За это решение проголосовали 247 народных депутатов из 386, зарегистрированных в зале.
После чего глава ВРУ закрыл заседание, сообщив, что следующее пленарное заседание парламента, в соответствии с календарным планом, состоится 14 декабря.
УНИАН
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