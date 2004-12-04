16 января 2005 года в Сумах планируется проведение референдума по прекращению полномочий сумского городского председателя Омельченко

16 января 2005 года в городе Сумы планируется проведение референдума относительно досрочного прекращения полномочий Сумского городского председателя Владимира ОМЕЛЬЧЕНКО.



Об этом УНИАН сообщил депутат Сумского областного совета от г.Сумы Сергей БРАТУШКА.



По его словам, такое решение было принято 3 декабря 2004 на внеочередной сессии 4 созыва Сумского городского совета `О назначении местного референдума по досрочному прекращению полномочий Сумского городского председателя ОМЕЛЬЧЕНКО В.П.` на основании статьи 26, 79 Закона Украины `О местном самоуправлении в Украине`, Закона Украины `О всеукраинском и местном референдумах`.



С.БРАТУШКА подчеркнул, что это решение обусловлено ненадлежащим выполнением городским председателем г.Сумы В.ОМЕЛЬЧЕНКО своих служебных обязанностей, предусмотренных Законом Украины `О местном самоуправлении в Украине`, ненадлежащим выполнением требований Конституции Украины в части обеспечения прав и свобод граждан территориальной общины г.Сумы, а также избирательного законодательства Украины в г.Сумы при проведении выборов Президента Украины 31 октября и 21 ноября 2004 года.



По словам С.БРАТУШКИ, сумчане также возмущены деятельностью председателя Сумской облгосадминистрации Владимира ЩЕРБАНЯ, который на собрании в г.Северодонецке (Лунганская обл.) утверждал, что жители Сумской области поддерживают сепаратистские настроения некоторых руководителей. С.БРАТУШКА напомнил, что жители города в знак протеста блокировали Сумскую облгосадминистрацию и городской совет.



УНИАН