Большинство фракций, в том числе СПУ, обвиняет `Нашу Украину` и БЮТ в срыве договорённостей по проведению политреформы

Киев. 4 декабря. Большинство фракций и групп парламента, в том числе и СПУ, обвиняет фракции `Наша Украина` и БЮТ в срыве договоренностей по проведению политической реформы.



Как передает корреспондент УНИАН, в частности, лидер СПУ Александр МОРОЗ подчеркнул, что его фракция требует сначала проголосовать за изменения в Конституцию, а затем рассматривать другие вопросы.



Обращаясь к `нашеукраинцам`, А.МОРОЗ сказал, `вчера была одна ситуация: пока не было решения суда - вышли на согласие, сегодня уже изменилась ситуация`. При этом он подчеркнул, что социалисты, подписав соглашение с Виктором ЮЩЕНКО, полностью придерживались своих обещаний.



Лидер фракции `Регионы Украины` Раиса БОГАТЫРЁВА также призвала `Нашу Украину` и БЮТ выполнить договоренности, достигнутые в ходе `круглого стола` в Мариинском дворце 1 декабря.



Представитель СДПУ(о) Нестор ШУФРИЧ отметил, что им очень тяжело воспринять вчерашнее решение Верховного Суда Украины, но они должны их уважать и выполнять. `Перевыборы 26 декабря – мы это выполним, мы готовы на компромисс`, - сказал Н.ШУФРИЧ. Он призвал `Нашу Украину` также выполнить свои договоренности. `Уважаемые коллеги, вам нужна абсолютная власть - пойдите и возьмите`, - сказал он `нашеукраинцам`, завершив свое выступление.



С подобным мнением выступали также лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, представитель группы `Союз` Василий НАДРАГА.



Представитель группы `Единая Украина` Владимир НЕЧИПОРУК подчеркнул, что сегодня за власть борются два клана, а у простых людей `чубы трещат` – повышаются цены, падает гривня, поэтому он призвал не заниматься играми в политическую реформу, а принять изменения в закон о выборах и перейти к рассмотрению бюджета.



Лидер фракции НАПУ Михаил ГЛАДИЙ заявил, что фракция выступает против голосования в пакете изменений в Конституцию и изменений в закон о выборах.



Кроме того, представитель группы `Центр` Сергей ИВАНОВ отметил, что не нужно смешивать проведение политической реформы с изменениями в закон о выборах Президента.



В то же время, член фракции `Трудовая Украина` Юлий ИОФФЕ призвал ВР принять в пакете изменения в закон и изменения в Конституцию.



Лидер группы `Деминициативы` Степан ГАВРИШ отметил, что непроведение конституционной реформы приведет к тому, что после 26 декабря Украина снова вернется к конфликту в обществе. Он обратился к лидеру `Нашей Украины` В.ЮЩЕНКО `пойти на политическую реформу`.



Представитель `Нашей Украины` Иван ПЛЮЩ сказал, что он выступает от имени В.ЮЩЕНКО и обещает выполнить все договоренности, касающиеся политического соглашения, подписанного с социалистами. В то же время он подчеркнул, что `Наша Украина` будет голосовать за такую политическую реформу, которую поддерживает народ, и напомнил, что в соглашении с социалистами есть обязательство провести политическую реформу до 1 января 2005 года.



Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила это, подчеркнув, что не нужно рассматривать в пакете политическую реформу и изменения в закон о выборах. Обращаясь к народным депутатам, она сказала: `Если вы не хотите честных выборов, не прячьтесь за изменения в Конституцию`. Она также призвала депутатов, в первую очередь, `навести порядок с фальсификациями`.



После ее выступления вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК зачитал 4-й пункт соглашения, подписанного в Мариинском дворце, на котором стоит подпись и В.ЮЩЕНКО, где он соглашается с проведением пакетного голосования за политическую реформу и изменений в закон о выборах.



УНИАН



