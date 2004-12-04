Закрыто пленарное заседание Верховной Рады

Глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин закрыл пленарное заседание парламента. Перед закрытием он поставил на голосование постановление об оглашении завтрашнего дня в ВРУ нерабочимю. Народные депутаты приняли это постановление. Об этом сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.

Напоминаем, что ранее Верховная Рада приняла постановление, согласно которому суббота и воскресенье были объявлены рабочими днями.

Закрывая заседание, В.Литвин сказал, что работа парламента продолжится 14 декабря и поблагодарил народных депутатов за плодотворное сотрудничество.



ЛІГАБізнесІнформ







