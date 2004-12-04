Консультации лидеров фракций по политреформам провалились, Мороз и Тимошенко отстаивают разные позиции

Председатель ВРУ В. Литвин заявил, что сегодня все предшествующие договоренности были разрушены, поэтому нет предмета для проведения заседания парламента. Главная проблема – условия принятия проекта политреформы. Блок Виктора Ющенко `Наша Украина` считает недопустимыми внесение изменений в Конституцию между турами президентских выборов. В то же время союзник Ющенко после первого тура выборов - лидер социалистов Александр Мороз настаивает на немедленном принятии политреформы. Представители фракций власти заявляют о готовности принять изменения в Закон о выборах Президента, перед переголосованием 26 декабря, только после принятия конституционных изменений. При этом сторонники политреформы подчеркивают, что принятие конституционных изменений было одним из пунктов договоренностей, которых достигли кандидаты в Президенты Украины Виктором Ющенко и Виктором Януковичем и международными посредниками.

В то же время представитель блока Ющенко „Наша Украина` Иван Плющ подчеркнул, что эти договоренности не выполняет действующий Президент Леонид Кучма. А Мороз подчеркнул с парламентской трибуны, что принятие изменений в Конституции нашеукраинцы поддерживали, однако как только Верховный Суд утвердил вердикт о переголосовании 2-го тура выборов Президента, сторонники Ющенко изменили свое мнение по поводу проведения политреформы.

Со своей стороны, Юлия Тимошенко заявила, что „нашеукраинцы` договорились с социалистами принять политреформу после президентских выборов. А после постановления Верховного Суда определение итога этих выборов переносится. Значит -- переносится и принятие конституционных изменений.

В конце концов В. Литвин закрыл сегодняшнее заседание ВРУ, на котором так и не было принято ниодного решения. Спикер сообщил, что следующее пленарное заседание должно состояться 14 декабря. При этом Литвин иронически поблагодарил депутатам за `плодотворную работу`.

В июне Верховная Рада предварительно приняла проект политреформы под номером 4180. Чтобы принять конституционные изменения окончательно, необходимо две третьих голосов депутатов. В апреле для принятие изменений в Конституцию не хватило шести голосов. Предложенные изменения предусматривают ограничение полномочий Президента и увеличение влияния правительства.



Громадське радио





