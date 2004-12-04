`Наша Украина`: провокации в Харькове приобретают массовый характер

Харьковский региональный штаб Виктора Ющенко проводит работу с населением по предупреждению фактов провокаций, которые имеют место в Харьковской области.

По сообщению пресс-службы центрального избирательного штаба В.Ющенко, провокации имеют разный характер. Типичными являются противозаконные действия молодых людей, которые одевают оранжевые ленточки и преднамеренно начинают конфликты с мирным населением и работниками разных учреждений. Также массовыми являются провокационные предложения населению принять участие в митингах в поддержку В. Ющенко за определенную плату. Так, возле Барабашовского рынка молодые люди с оранжевыми лентами предлагали по 20 гривен тем, кто согласится поддержать народного Президента, обещая заплатить непосредственнов палаточном городке.

Руководство Харьковского штаба В. Ющенко обратились к гражданам с просьбой быть внимательными и обо всех случаях провокаций сообщать в штаб. Они еще раз акцентировали на том, что принимать участие в митингах – это личное дело каждого гражданина, который проявляет свою гражданскую позицию. Также руководством штаба в очередной раз было подчеркнуто, что революцию делают не за деньги, а на основании личных убеждений.

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