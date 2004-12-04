Черновицкий обком СДПУ(о) считает, что люди вышли на улицы из-за неэффективности и коррумпированности госаппарата, и призывает к `общественному обновлению`

Черновицкий областной комитет СДПУ(о) обнародовал заявление к жителям Буковины, в котором дал оценку политической ситуации в Украине.



Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении Черновицкий обком СДПУ(о) обращается к гражданам `в связи со сложившейся в Украине политической ситуацией, которая сегодня угрожает национальной безопасности государства`. `Состоявшиеся выборы Президента Украины засвидетельствовали почти равное распределение голосов избирателей между кандидатами Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Виктором ЮЩЕНКО. Это, фактически, разделило Украину пополам, спровоцировало политический кризис в обществе`, - считает Черновицкий обком СДПУ(о).



`Что заставило людей выйти на улицы? Это неэффективность государственного аппарата, его коррумпированность и закостенелость, возмущающая неспособность решать неотложные проблемы людей, которые являются генетическим наследием тоталитарной системы как в центре, так и на местах. Черновицкая областная организация СДПУ(о) решительно осуждает все эти болезни и язвы общественного организма`, - говорится дальше в обращении.



Обком СДПУ(о) также призвал жителей края `к общественному обновлению`, которое, по их мнению, прежде всего заключается в `проведении политической реформы, которая определит конкретную ответственность всех ветвей власти`. Кроме этого, объединенные социал-демократы Буковины решительно осудили `экстремистские призывы к нарушению целостности Украины` и `преследования граждан по политическим взглядам`.



`Мы строим правовое государство, в котором никто не может, прикрываясь какими-либо лозунгами, декретами, комитетами, узурпировать власть`, - говорится в обращении Черновицкого обкома СДПУ(о) к буковинцам.



Справка УНИАН. Черновицкий обком СДПУ(о) возглавляет председатель облгосадминистрации Михаил РОМАНОВ, который, будучи депутатом областного совета, поддержал недавнее решение внеочередной сессии облсовета о признании Виктора ЮЩЕНКО легитимным Президентом Украины и выражение недоверия ЦИК из-за фальсификации второго тура президентских выборов.



УНИАН