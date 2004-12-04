С.Гавриш считает, что В.Янукович должен снять свою кандидатуру с выборов Президента
17:17, 04 декабря 2004Последние события
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`Кандидат на пост Президента Виктор Янукович принял решение двигаться дальше в избирательном процессе и бороться за должность Президента`, - заявил в интервью журналистам народного депутат Украины Степан Гавриш.
Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, он отметил, что не знает, снимет ли В.Янукович в дальнейшем свою кандидатуру с выборов Президента. При этом народный депутат сказал, что он считает целесообразным снятие В.Януковичем своей кандидатуры, особенно после решения Верховного Суда Украины.
`Это моя личная позиция. Я не считаю, что он должен идти до конца`, - сказал С.Гавриш, добавив при этом, что решение Верховного Суда не является конституционным и легитимным.
ЛІГАБізнесІнформ
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