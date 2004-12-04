Костенко убежден, что компромисс в Парламенте будет найден

Представитель фракции `Наша Украина` Юрий КОСТЕНКО отрицает возможность раскола между `Нашей Украиной` и СПУ и выражает уверенность, что компромисс в парламенте будет найден.



В интервью журналистам Ю.КОСТЕНКО прокомментировал сегодняшние события в парламенте так: `Я не думаю, что мы побили горшки (с СПУ) – это очередной переговорный этап и поэтому нужно взять тайм-аут, провести переговоры и выйти на компромиссное решение`.



Ю.КОСТЕНКО отметил, что сегодня остались не решенными вопросы о назначении председателей местных администраций, а также вопросы об общем надзоре Генеральной прокуратурой над соблюдением законности в государстве.



Он подчеркнул, что рано подводить итоги переговоров и поиска компромисса.



Депутат также подчеркнул, что сегодня, кроме вышесказанного, существует большое недоверие друг к другу.



При этом Ю.КОСТЕНКО отметил, что Президентом Леонидом КУЧМОЙ сегодня полностью игнорируются решения парламента от 27 ноября и 1 декабря. `В этой ситуации нет гарантии, что из этого пакета Президент подпишет лишь изменения в Конституцию`, - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.



Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, и не исключил, что в понедельник, или во вторник 6-7 декабря, будет созвано внеочередное заседание ВР, на котором будет принято компромиссное решение.



Представители Социалистической партии отказались давать комментарии журналистам, ссылаясь на соответствующее решение фракции не комментировать эту ситуацию.



Как сообщал УНИАН, сегодня во время пленарного заседания ВР большинство фракций и групп парламента, в том числе и СПУ, обвинило фракции `Наша Украина` и БЮТ в срыве договоренностей о проведении политической реформы. В частности, лидер СПУ Александр МОРОЗ подчеркнул, что его фракция требует сначала проголосовать за изменения в Конституцию, а затем рассматривать другие вопросы. Обращаясь к `нашеукраинцам`, А.МОРОЗ сказал, `вчера была одна ситуация: пока не было решения суда - вышли на согласие, сегодня уже изменилась ситуация`. При этом он подчеркнул, что социалисты, подписав соглашение с Виктором ЮЩЕНКО, полностью придерживались своих обещаний.



После этого ВР отменила свое постановление о проведении 4-5 декабря пленарных заседаний. Председатель ВР Владимир ЛИТВИН закрыл сегодняшнее заседание, подчеркнув, что следующее заседание парламента, согласно календарному плану, должно состояться 14 декабря.



УНИАН