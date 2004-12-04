Тимошенко заявляет, что от договоренностей с Морозом о проведении конституционной реформы никто не отказывается

Лидер фракции БЮТ, одна из лидеров Коалиции `Сила народа` Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что от договоренностей с лидером СПУ Александром МОРОЗОМ о проведении конституционной реформы никто не отказывается.



Как сообщает пресс-служба Центрального штаба Виктора ЮЩЕНКО, сегодня во время заседания Верховной Рады Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к народным депутатам с просьбой `навести порядок с фальсификациями`. Она отметила, что существующий Закон Украины `О выборах Президента Украины` содержит широкие возможности для создания фальсификаций, поэтому не имеет права на существование.



Ю.ТИМОШЕНКО призвала депутатов Верховной Рады срочно вынести на голосование законопроект об изменениях к избирательному законодательству. Также она подчеркнула, что от договоренностей с А.МОРОЗОМ о проведении конституционной реформы никто не отказывается. Просто, по ее мнению, сегодняшняя ситуация в первую очередь требует внесения изменений в закон `О выборах Президента Украины`.



Как сообщал УНИАН, сегодня во время пленарного заседания ВР большинство фракций и групп парламента, в том числе и СПУ, обвинило фракции `Наша Украина` и БЮТ в срыве договоренностей о проведении политической реформы. В частности, лидер СПУ Александр МОРОЗ подчеркнул, что его фракция требует сначала проголосовать за изменения в Конституцию, а затем рассматривать другие вопросы. Обращаясь к `нашеукраинцам`, А.МОРОЗ сказал, `вчера была одна ситуация: пока не было решения суда - вышли на согласие, сегодня уже изменилась ситуация`. При этом он подчеркнул, что социалисты, подписав соглашение с Виктором ЮЩЕНКО, полностью придерживались своих обещаний.



После этого ВР отменила свое постановление о проведении 4-5 декабря пленарных заседаний. Председатель ВР Владимир ЛИТВИН закрыл сегодняшнее заседание, подчеркнув, что следующее заседание парламента, согласно календарному плану, должно состояться 14 декабря.



УНИАН