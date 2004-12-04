Депутат НДП - ПППУ Шевчук считает, что Мороз подвел своих партнеров из `Нашей Украины`

Лидер СПУ Александр МОРОЗ `подвел своих партнеров` из `Нашей Украины`. Об этом заявил в интервью журналистам член фракции НДП и ПППУ Сергей ШЕВЧУК.



По его словам, на сегодняшний день изменения в закон о выборах Президента Украины являются желательными, но не принципиальными. С.ШЕВЧУК считает, что сегодня в парламенте `был спор ни о чем`.



С.ШЕВЧУК убежден, что сегодня преимущество на стороне Виктора ЮЩЕНКО, который одержит победу на выборах Президента Украины.



Как сообщал УНИАН, сегодня во время пленарного заседания ВР большинство фракций и групп парламента, в том числе и СПУ, обвинили фракции `Наша Украина` и БЮТ в срыве договоренностей, касающихся проведения политической реформы. В частности, лидер СПУ Александр МОРОЗ подчеркнул, что его фракция требует сначала проголосовать за изменения в Конституцию, а затем рассматривать другие вопросы. Обращаясь к `нашеукраинцам`, А.МОРОЗ сказал, `вчера была одна ситуация: пока не было решения суда - вышли на согласие, сегодня уже изменилась ситуация`. При этом он подчеркнул, что социалисты, подписав соглашение с Виктором ЮЩЕНКО, полностью придерживались своих обещаний.



В то же время, лидер фракции БЮТ, одна из лидеров Коалиции `Сила народа` Юлия ТИМОШЕНКО призвала депутатов Верховной Рады срочно внести на голосование законопроект об изменениях в избирательное законодательство. Также она отметила, что от договоренностей с А.МОРОЗОМ о проведении конституционной реформы никто не отказывается. Просто, по ее мнению, сегодняшняя ситуация в первую очередь требует внесения изменений в закон `О выборах Президента Украины`, чтобы не допустить фальсификаций во время переголосования второго тура выборов.



После этого ВР отменила свое постановление о проведении 4-5 декабря пленарных заседаний. Председатель ВР Владимир ЛИТВИН закрыл сегодняшнее заседание, объявив, что следующее заседание парламента, согласно календарному плану, должно состояться 14 декабря.



УНИАН