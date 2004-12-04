Н.Шуфрич считает, что команда В.Ющенко намерена строить свою избирательную кампанию на негативах

Народный депутат, член фракции СДПУ(о) Нестор Шуфрич считает, что позиция команды Виктора Ющенко направлена на то, чтобы ухудшить как социально-политическую, так и экономическую ситуацию в Украине. Так он прокомментировал ход сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины, - передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.



По словам Н.Шуфрича, со стороны В.Ющенко сегодня были очередные нарушения относительно выполнения договоренностей по взятым на себя обязательствам.



Н.Шуфрич отметил, что фракции большинства сегодня собрались практически по требованию В.Ющенко, чтобы принять решение по отставке Центральной избирательной комиссии и принятию изменений в Закон о выборах Президента.



Однако, сказал Н.Шуфрич, В.Ющенко, `видя, что достигнуты конструктивные позиции, отозвал все договоренности`. Он отметил, что команда В.Ющенко намерена на этих негативах построить свою избирательную кампанию.



ЛІГАБізнесІнформ