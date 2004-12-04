Пикетирующие здание Верховной Рады отказываются расходиться вопреки призывам Н.Томенко

17:29, 04 декабря 2004
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Участники митинга под стенами Верховной Рады Украины отказываются расходиться, ожидая, что парламент все-таки сможет принять конструктивное решение относительно внесения изменений в избирательное законодательство и в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, несмотря на то, что народный депутат Украины Николай Томенко призвал всех вернуться на Площадь Независимости, люди не расходятся, скандируя и размахивая флагами.

ЛІГАБизнесИнформ

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