Пикетирующие здание Верховной Рады отказываются расходиться вопреки призывам Н.Томенко

Участники митинга под стенами Верховной Рады Украины отказываются расходиться, ожидая, что парламент все-таки сможет принять конструктивное решение относительно внесения изменений в избирательное законодательство и в Конституцию Украины.



Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, несмотря на то, что народный депутат Украины Николай Томенко призвал всех вернуться на Площадь Независимости, люди не расходятся, скандируя и размахивая флагами.



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