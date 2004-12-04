Правительство не выплачивает зарплату шахтерам, перекладывая эти проблемы на плечи нового правительства - председатель независимого профсоюза горняков

В Донецкой области шахтерам не выплачивают заработную плату, сообщает пресс-служба Центрального штаба Виктора ЮЩЕНКО.



Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ прокомментировал эту ситуацию так: `Они сейчас не платят заработную плату, чтобы переложить эту проблему на плечи нового правительства, которое на сегодняшний день только формируется. Бывшие члены правительства прикрываются акцией протеста, которая якобы мешает им работать и выплачивать заработную плату`.



По словам М.ВОЛЫНЦА, сегодняшняя задолженность правительства перед рабочими горнодобывающей отрасли составляет 427 млн. грн. Эти долги являются результатом систематических невыплат шахтерам заработной платы с 1997 года, подчеркивает М.ВОЛЫНЕЦ.



В Киеве один из шахтеров из Донецкой области, который принимает участие в акции неповиновения на Майдане Незалежности, сообщил корреспонденту УНИАН, что сегодня вместо 525 грн. пенсии, которую он получал обычно, ему на карточку перечислили всего 379 грн. 13 коп.



УНИАН