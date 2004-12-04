Для разрешения ситуации с голосование относительно политреформы СПУ должна провести политсовет и переговоры с Ющенко - Рудьковский
17:42, 04 декабря 2004Последние события
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Член фракции СПУ в парламенте Николай Рудьковский считает, что ради наработки дальнейших действий, которые будут направлены на разрешение ситуации с голосованием относительно политреформы, СПУ должна провести политсовет и переговоры с Виктором Ющенко.
В интервью журналистам Рудьковский подчеркнул, что если Ющенко `ответственный человек, он должен быть ответственным политиком и соблюдать достигнутые договоренности`.
Интерфакс-Украина
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