Юрий Костенко не исключает проведение внеочередного заседания парламента 6 или 7 декабря.



`150 депутатов Верховной Рады могут созвать внеочередное заседание парламента, и я не вижу больших проблем, что в понедельник или во вторник мы можем вернуться к вопросам, которые парламент не смог принять сегодня`, - заявил первый заместитель фракции `Наша Украина`, член исполкома Комитета национального согласия, лидер УНП Юрий КОСТЕНКО.



Комментируя сегодняшнее заседание парламента, народный депутат отметил: `Существует большое недоверие двух сторон друг к другу, поскольку решения ВРУ, которые принимались 27 ноября и 1 декабря, были полностью проигнорированы Президентом Кучмой. В частности, в отношении правительства ЯНУКОВИЧА`.



`Поэтому существуют опасения, что проголосованный пакет законов, как это сегодня предлагалось, будет подписан избирательно, а не в целом, вот в чем основная угроза`, - отметил Глава УНП.



Пресс-служба Украинской народной партии