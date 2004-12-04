Йошка Фишер приветствует решение Верховного Суда Украины

Министр иностранных дел Й. Фишер приветствовал решение Верховного Суда Украины о повторном проведении второго тура голосования в Украине, сказано в сообщении, размещенном на веб-сайте посольства Германии в Украине.



`Это мудрое решение`, - заявил Фишер. По сообщению МЦК, в заявлении Й. Фишера также сказано, что с помощью этого решения `кризис можно будет быстро урегулировать на демократических принципах. Важно также то, что Россия приняла на себя обязанность уважать это конституционное решение`.



МЦК

