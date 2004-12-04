В понедельник сотрудники Кабмина планируют провести пикетирование с требованием разблокирования работы Правительства

В понедельник, 6 декабря, в 9.00 сотрудники Кабинета Министров Украины планируют провести пикетирование возле центрального входа здания правительства.



Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьер-министра по вопросам ТЭК Андрея КЛЮЕВА Анна ТИМЧЕНКО.



`В 9.00 состоится акция протеста работников Кабинета Министров в связи с блокированием работы Секретариата КМУ участниками акции гражданского неповиновения`, - сказала она.



А.ТИМЧЕНКО подчеркнула, что работники правительства возмущены тем, что не могут исполнять служебные обязанности, расписывать бюджетные поручения, в том числе социальные, по регионам.



Кроме того, из-за акций протеста сотрудники аппарата правительства не могут получить зарплату.



`Работники аппарата Кабинета Министров, средняя зарплата которых, кстати, не превышает 300 грн. в месяц и которые не имеют других источников доходов, не могут получить зарплату, потому что в заблокированное здание не доставляют зарплату`, - подчеркнула А.ТИМЧЕНКО.



Она сказала, что в пикетировании Дома правительства могут принять участие до полутора тысяч сотрудников Кабинета Министров.



УНИАН