В Симферополе провели митинги 2,5 тысячи сторонников Ющенко и 600 сторонников Януковича

В Симферополе, на центральной площади Ленина, одновременно состоялись два митинга - сторонников Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.



Как передает корреспондент УНИАН, участников акции в поддержку В.ЮЩЕНКО было от 2 до 2,5 тыс. человек, В.ЯНУКОВИЧА – примерно 600 человек.



Между участниками акций произошла небольшая потасовка. Поскольку сторонники В.ЯНУКОВИЧА – это представители Русской общины и Крымского казачьего союза установили на площади Ленина 15 больших военных палаток, то места для проведения акции сторонников В.ЮЩЕНКА не было. В результате, они вынуждены были пройти через палаточный городок ко входу к Совету министров Крыма. Казаки попытались их не пропустить. В результате, обе стороны несколько минут толкались друг с другом, пока не вмешалась милиция и не проделала коридор, чтобы ющенковцы прошли к месту проведения своего митинга.



Они были с многочисленными оранжевыми флагами `Так, Ющенко!`, а также с государственными флагами Украины, флагами Крыма и национальными крымскотатарскими флагами, перевязанными оранжевыми ленточками.



Участники акции приветствовали решение Верховной Рады и Верховного Суда Украины о непризнании фальсифицированных итогов голосования второго тура выборов Президента.



В то же время, они отметили, что отмирающий антинародный режим, цепляясь за власть, искусственно толкает страну к экономическому кризису и политической дестабилизации.



В связи с этим для скорейшего преодоления негативных тенденций участники акции своей резолюцией потребовали от украинского парламента и Президента Леонида КУЧМЫ немедленно сформировать переходное правительство `и передать ему полномочия нелегитимного кабинета министров В.ЯНУКОВИЧА`.



Кроме того, они потребовали немедленно принять поправки к закону о выборах Президента Украины, которые бы позволили провести 26 декабря переголосование второго тура выборов максимально демократично. В частности, участники акции считают необходимым запретить использование открепительных талонов и ужесточить ответственность за фальсификацию волеизъявления граждан. Кроме того, в резолюции содержится требование сформировать новый состав ЦИК, в котором кандидаты на пост Президента имели бы равное представительство. Также участники потребовали от органов власти и самоуправления Крыма отказа от использования админресурса во время проведения избирательной кампании. Участники митинга скандировали `Ющенко!`, `Украина и Крым вместе!`, `Милиция с народом!`, `Разом нас багато, і нас не подолати!`.



Участники второго митинга, который прошел под флагами России и Крыма, заявили о неприятии решения Верховного Суда Украины, который отменил решение ЦИК о победе В.ЯНУКОВИЧА на выборах. Они держали плакаты `Нашизм не пройдет`, `Долой оголтелый национализм`, `Нет Ющенко, нет Тимошенко, долой бандеровщину` и скандировали `Наш президент Янукович!`.



Милиция охраняла участников обеих акций, дабы избежать любых инцидентов.



УНИАН