Кучма в разговоре с Балкененде подчеркнул необходимость срочного проведения следующего заседания `круглого стола` с участием международных посредников

Сегодня Президент Украины Леонид КУЧМА провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета, премьер-министром Королевства Нидерланды Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе разговора Л.КУЧМА проинформировал о развитии ситуации по выходу Украины из политического кризиса. Глава государства подчеркнул, что практически все договоренности, достигнутые во время заседания `круглого стола` с участием европейских политиков, не выполняются оппозицией, что приводит к обострению ситуации в стране. Л.КУЧМА подчеркнул необходимость срочного проведения следующего заседания `круглого стола` для обсуждения результатов выполнения решений предыдущего заседания.



Как сообщал УНИАН, 1 декабря на переговорах с участием Виктора ЮЩЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА, Леонида КУЧМЫ и международных посредниках было принято совместное заявление по итогам заседания `круглого стола` по урегулированию политического кризиса в Украине



Участники `круглого стола`, в частности, пришли к согласию: о создании экспертной группы для проведения срочного юридического анализа и внесения соответствующих предложений о завершении выборов Президента Украины на основании соответствующего решения Верховного Суда Украины; о принятии в пакете с внесением изменений в Закон `О выборах Президента Украины` политической реформы с внесением изменений в Конституцию Украины в соответствии с проектом Закона 4180 и формировании на этих основах правительства Украины. Стороны пришли к согласию о проведении следующего заседания `круглого стола` после принятия соответствующего решения Верховным Судом Украины.



В переговорах принимали участие Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА, генеральный секретарь ОБСЕ Януш КУБИШ, президенты Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ и Литвы Валдас АДАМКУС, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ.



2 декабря Виктор ЮЩЕНКО заявил, что выйдет из переговорного процесса, если встанет вопрос о новых выборах. В.ЮЩЕНКО заметил, что об этом он говорил и во время `круглого стола` с участием международных посредников. В частности, по его словам, он еще в начале встречи заявил о своей позиции о неприятии повторных выборов. Именно поэтому, подчеркнул он, в итоговом документе и была записана идея о завершении выборов. `Это квинтэссенция, это суть вчерашнего заявления`, - подчеркнул лидер Коалиции `Сила народа`.



3 декабря 2004 года Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины приняла решение о признании недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года №1264 `О результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины`, которой ЦИК устанавливала объявление избранным Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести повторное голосование по выборам Президента Украины и направил в Верховную Раду Украины, Президента Украины и Генеральной прокуратуры Украины постановление о нарушениях избирательного процесса, выявленных во время рассмотрения жалобы представителя Виктора ЮЩЕНКО. Решение ВСУ окончательное и обжалованию не подлежит.



Согласно вердикту Верховного Суда Украины переголосувание второго тура выборов Президента Украины пройдет 26 декабря. ЦИК сегодня приняла соответствующее постановление.



УНИАН