У покойного Председателя Правления `УКРКРЕДИТБАНКА` Ляха были множественные колото-резаные раны в области шеи - СМИ (дополненная информация)

У покойного председателя правления ЗАО `Украинский кредитный банк` Юрия ЛЯХА были множественные колото-резаные раны в области шеи. Об этом сообщил ЛІГАБізнесІнформ информированный источник.



По мнению криминалистов, наличие таких ран в области шеи ставят под сомнение существующую версию о самоубийстве Ю.ЛЯХА.



Информированный источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН эту информацию. Но в то же время отметил, что, по словам коллег покойного, в день его смерти никто из посторонних лиц в банк и кабинет его руководителя не заходил. Поэтому, подчеркнул собеседник агентства, утверждать однозначно – добровольно, или нет Ю.ЛЯХ ушел из жизни, можно будет только после того, как будут готовы результаты экспертизы.



Как сообщал УНИАН, 3 декабря в Киеве около 9.00 в собственном кабинете в офисе, расположенном по ул. Борщаговской, был найден мертвым председатель правления `Укркредитбанка` Ю.ЛЯХ. Как сообщил УНИАН информированный источник, покойный перерезал себе артерии на шее канцелярским ножом для бумаги. Рядом с ним была обнаружена записка, в которой он просил прощения у своих близких и объяснял свой поступок тем, что он был вынужден так поступить из-за возникших проблем. Расследование этого дела передано в прокуратуру.



* * * Ю.ЛЯХ – председатель правления ЗАО `Украинский кредитный банк`. Ю.ЛЯХ родился в Днепропетровске 5 августа 1965 г., окончил Киевский торгово-экономический институт. После окончания вуза работал в Центральном универмаге а также в Киевском горкоме комсомола. Банковскую карьеру начал в украинском филиале Инкомбанка. Также работал в банке `Украина`, московском банке `Деловая Россия`.



По информации СМИ, Ю.ЛЯХ входит в так называемую `великолепную семерку`, которая стоит во главе СДПУ(о).



ЗАО `Украинский кредитный банк` был создан 30 октября 1992 года как акционерное общество закрытого типа (регистрационный номер 127).



Председатель наблюдательного совета ЗАО `Украинский кредитный банк` – Валентин ЗГУРСКИЙ.



В СМИ одними из основателей банка называют Григория СУРКИСА и Виктора МЕДВЕДЧУКА.



УНИАН