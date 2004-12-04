Невыплата пенсий и зарплат в декабре является сугубо политическим приемом, поскольку Правительство имеет достаточно средств для этого - Жовтяк

18:45, 04 декабря 2004
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Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Евгений ЖОВТЯК заявляет, что невыплата пенсий и зарплат в декабре является сугубо политическим приемом власти, поскольку правительство имеет достаточно средств для этого.

Как сообщил Е.ЖОВТЯК в комментарии УНИАН, последние данные, которые находятся в распоряжении парламентского комитета по вопросам бюджета, свидетельствуют о том, что по состоянию на конец ноября на счетах правительству находилось 12,3 млрд. грн. Поскольку в этой сумме находятся также средства местных администраций, внебюджетных фондов и уже взяты обязательства государственного бюджета, то наличные и свободные к использованию ресурсы госбюджета можно оценивать в сумме около 5 млрд. грн., считает Е.ЖОВТЯК. `Более детальную цифру не обнародует Минфин, поскольку она граничит с государственной тайной`, - сказал народный депутат.

Как бы там ни было, убежден Е.ЖОВТЯК, этих средств достаточно, чтобы выплатить доплаты к пенсиям за декабрь месяц с.г., и поэтому утверждение некоторых политиков из лагеря Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что мероприятия оппозиции дестабилизировали финансовый рынок и сделали невозможным выплату декабрьских пенсий – полный нонсенс. Более того, говорит Е.ЖОВТЯК, уже сегодня очевидно, что команда В.ЯНУКОВИЧА активно и даже агрессивно будет эксплуатировать этот прием. По его словам, из восточных областей страны уже поступают сообщения о невыплатах зарплат, которые сопровождаются объяснениями о `митингах и блокировании` как причину этого.

Не подлежит сомнению другое – новый Президент Украины встанет перед необходимостью `ввести в русло цивилизованной фискальной политики` те популистские меры, которыми злоупотребляло правительство В.ЯНУКОВИЧА в последние месяцы перед своей отставкой`, убежден Е.ЖОВТЯК.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря пресс-служба Центрального штаба Виктора ЮЩЕНКО сообщила, что в Донецкой области шахтерам не выплачивают заработную плату. Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ прокомментировал эту ситуацию так: `Они сейчас не платят заработную плату, чтобы перенести эту проблему на плечи нового правительства, которое на сегодняшний день только формируется. `Бывшие члены правительства прикрываются акцией протеста, которая якобы мешает им работать и выплачивать заработную плату`. По словам М.ВОЛЫНЦА, сегодняшняя задолженность правительства перед рабочими горнодобывающей отрасли составляет 427 млн. грн. Эти долги являются следствием систематических невыплат шахтерам заработной платы с 1997 года, подчеркивает М.ВОЛЫНЕЦ. В Киеве один из шахтеров из Донецкой области, который принимает участие в акции неповиновения на Майдане Незалежности, сообщил корреспонденту УНИАН, что сегодня вместо 525 грн. пенсии, которую он получал обычно, ему на карточку перечислили всего 379 грн. 13 коп.

УНИАН

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