Украинская национальная консервативная партия заявляет, что восточные области планируют выстроить живую цепь из детей и рабочих под лозунгом `Украина - едина`

Украинская национальная консервативная партия заявляет о том, что регионы, руководители которых делали сепаратистские заявления, теперь готовятся провести акцию `Украина – едина`. Об этом говорится в сообщении УНКП, переданном УНИАН.



Согласно сообщению, партия получила сценарий проведения акции, разосланный местным советам Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.



Согласно сценарию, акция будет представлять построение живой цепи.



`Ключевой кадр: люди держатся за руки`, - написано в сценарии.



Предполагается, что люди выезжают на акцию `на машинах, подводах, лыжах, велосипедах, лошадях`, детей вывозят на санках, привязанных к автомобилю, идущему с медленной скоростью.



Согласно сценарию, в цепи должны быть представлены пенсионеры, сидящие на стульях и стоящие с палочками, целые семьи: `отец, мать, дед с бабкой и внуки`.



Предполагается, что дети в руках должны держать цветы и шарики, некоторые – `за пазухой – котов, собачек, хомячков или голубей`.



`Группа спортсменов бежит далеко в поле, чтобы занять свое место в цепи`, - отмечается в сценарии.



Участники должны держать в руках государственные флаги, белые и голубые ленты, иконы, зажженные свечки. Предполагается, что в малонаселенных пунктах, участники цепи должны протянуть между собой веревку, подразумевая при этом, что `нас мало – но мы едины`.



В некоторых местах на веревке из белых и синих ленточек должны висеть таблички с фамилиями людей, которые якобы не смогли придти из-за работы, но при этом присоединились к участию в акции.



На стыке районов люди должны стоять с флагами своих районов, а на стыке областей – с флагами областей.



В цепь также выстраиваются автобусы, автомобили, телеги, в самой цепи должны быть люди в рабочей одежде, которые якобы пришли прямо с работы, люди с метлами – они должны символизировать выметание, очищение Украины.



`Бригада охотников, охотившаяся в поле, присоединилась к цепи и стоит с зачехленными ружьями`, - написано в сценарии.



Предполагается, что участники акции должны держать в руках плакаты: `Украина - едина!`, `Донбас працює – Київ танцює!`, `Майдан с приветом!`, `Янукович мы с тобой!`, `Киев кончай галдеть!`, `Майдан, пакуй чемодан!`, `Тимошенко за граты!`, `Ющенко! Не пикай на ЦИК!`, а в руках ребенка - `Дяди и тети на Майдане! Вы плохие и еще хуже!`.



Из окон стоящих и двигающихся автомобилей должны звучать песни о Донбассе, о шахтерах, о Луганщине, песня `Хлеб - всему голова`, а также песни в исполнении Софии РОТАРУ – `Одна калина за вікном`, `Це моя земля, це твоя земля неповторна і єдина`.



Предполагается, что телесъемка участников акции будет осуществляться как вдоль цепи с движущегося автомобиля, так и с милицейского вертолета.



УНКП считает, что вышеприведенный сценарий, на самом деле разработан с целью еще большего раскола Украины, осуществления сценария `Кучма-3` и расширения полномочий руководителей облгосадминистраций до уровня `местечковых князьков`.



УНИАН