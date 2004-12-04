Плющ обвиняет Кучму в срыве договоренностей

Представитель Виктора ЮЩЕНКО на переговорах с властью народный депутат Украины Иван ПЛЮЩ обвиняет Леонида КУЧМУ в срыве договоренностей.



Как сообщает пресс-служба Центрального штаба В.ЮЩЕНКО, И.ПЛЮЩ в комментарии журналистам объяснил, что `Наша Украина` не голосует за изменения в Конституцию, поскольку Л.КУЧМА не отправил правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в отставку и не внес новый состав Центризбиркома на утверждение парламента. `Выход из этой ситуации – выполнение КУЧМОЙ решений парламента (об отставке В.ЯНУКОВИЧА и ЦИК)`, - сказал он после закрытия заседания парламента, который сегодня так и не принял никаких решений.



`Почему КУЧМА не отправляет правительство в отставку? Когда в 2001 сняли правительство ЮЩЕНКО, - он в тот же день подписал указ об отставке и назначил его исполняющим обязанности. Если бы он снял В.ЯНУКОВИЧА, мы бы сразу сняли блокаду правительства`, - добавил И.ПЛЮЩ.



Депутат подчеркнул, что голосовать в пакете изменения в Конституцию и в закон о выборах Президента нельзя. `Как можно смешать огонь и воду? КУЧМА же подписывает не пакет, а отдельно каждый закон. И тогда бы он бы сегодня вечером подписал политреформу, а к закону о выборах дал бы массу замечаний`, - добавил И.ПЛЮЩ.



Народный депутат сказал, что они проголосуют за политреформу, когда будет к власти доверие. В то же время другой нашеукраинец Юрий КОСТЕНКО не видит проблемы, что парламент решил не работать в воскресенье, 5 декабря. `Нам ничто не мешает в понедельник собрать 150 подписей и созвать внеочередное заседание`, - сказал он.



В свою очередь, Олег РЫБАЧУК не исключает, что переголосование второго тура состоится при старом составе ЦИК. `Этот Центризбирком уже прошел через клизму и постепенно очищается`, - добавил он.



УНИАН