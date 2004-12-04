Команда Ющенко обещает заблокировать резиденцию Кучмы, если он не отправит в отставку Правительство, не внесет новые кандидатуры в ЦИК и не подпишет изменения в Закон о выборах

Команда Виктора ЮЩЕНКО обещает заблокировать резиденцию Леонида КУЧМЫ, если он не отправит в отставку правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, не внесет кандидатуры в новый состав ЦИК и не подпишет закон о внесении изменений в закон о выборах Президента Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая сегодня вечером на Майдане Незалежности в Киеве, сказал народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ.



Он подчеркнул, что сегодня Л.КУЧМА вместе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, понимая, что у В.ЯНУКОВИЧА уже нет шансов победить на выборах, пытались воплотить другой план – провести конституционную реформу `и превратить В.ЮЩЕНКО в английскую королеву`. `Мы этого не допустим`, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. Он подчеркнул, что `Наша Украина` не будет голосовать за политическую реформу, пока не будут выполнены ее требования, очерченные выше.



Депутат также сказал, что `Наша Украина` поддержит изменения в Конституцию, если они будут введены в действие через 2 года, для того, чтобы Виктор ЮЩЕНКО имел возможность `отправить банду туда, куда она заслуживает`, поднять экономику, повысить пенсии и зарплаты.



Т.СТЕЦЬКИВ также сообщил, что депутаты, которые входят в коалицию `Сила народа`, заканчивают сбор подписей о созыве в понедельник, 6 декабря, внеочередного заседания парламента с целью принятия изменений в закон о выборах Президента, которые бы сделали невозможным фальсификацию.



Он также рассказал, что в эти минуты продолжается заседание Комитета национального спасения и через несколько часов майдану сообщат дальнейший конкретный план действий.



УНИАН