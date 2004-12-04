Кучма предложил Парламенту освободить Тигипко от должности Председателя НБУ

Президент Украины Леонид КУЧМА предлагает Верховной Раде Украины освободить Сергея ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины.



Проект постановления зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады.



Как сообщал УНИАН, 29 ноября Сергей ТИГИПКО заявил о том, что подал в отставку с должности председателя НБУ. В то же время, С.ТИГИПКО оставил и руководство штабом Виктора ЯНУКОВИЧА, из-за чего он фактически 4 месяца не руководил деятельностью Нацбанка.



УНИАН