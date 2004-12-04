Юлия Тимошенко: раскола с социалистами из-за политреформы не будет

Юлия Тимошенко заявляет о невозможности раскола коалиции Виктора Ющенко и Социалистической партии Александра Мороза из-за спора по поводу политической реформы.



Такое мнение Тимошенко высказала журналистам в парламенте. `Думаю, невозможен (раскол). Я лично вела переговоры с А. А. Морозом и была твердая договоренность, что изменения в Конституцию будут вноситься после присяги нового Президента`, - сказала Тимошенко.



Со своей стороны, Мороз, выступая сегодня в парламенте, заявил о соглашении между ним и Ющенко о внесении поправок в Конституцию. По словам лидера социалистов, он обсуждал возможность политреформы с Ющенко тет-а-тет.



Сегодня же спикер парламента Владимир Литвин заявил о провале консультаций лидеров фракций и групп относительно политреформ и поправок в Закон о выборах Президента.

Александр Мороз отметил: если фракция Ющенко продолжит блокирование принятия конституционных изменений, СПУ не будет голосовать за поправки в Закон о выборах.



Одновременно соратник Ющенко - Борис Беспалый заявил, что `Наша Україна` считает недопустимым внесение изменений в Конституцию между турами президентских выборов. После первого тура СПУ решила поддержать кандидатуру Ющенко при условии поддержки его фракцией политреформы.



Сейчас к одновременному внесению поправок в Конституцию и законопроект о выборах при переголосовании второго тура готовы 249 депутатов. Для окончательного принятия политреформы необходимо не менее 300 парламентариев.



Украинские новости