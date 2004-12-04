Борис Грызлов будет представлять Россию на очередном многостороннем `круглом столе`
19:30, 04 декабря 2004Последние события
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4 декабря Президент Украины Леонид Кучма провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию в Украине.
В ходе разговора была установлена договоренность относительно того, что Борис Грызлов будет представлять Российскую Федерацию на заседании `круглого стола`.
Пресс-служба Президента Украины
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