Борис Грызлов будет представлять Россию на очередном многостороннем `круглом столе`

19:30, 04 декабря 2004
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4 декабря Президент Украины Леонид Кучма провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию в Украине.

В ходе разговора была установлена договоренность относительно того, что Борис Грызлов будет представлять Российскую Федерацию на заседании `круглого стола`.

Пресс-служба Президента Украины

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