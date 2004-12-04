Александр Лавринович: решение Верховного Суда полностью соответствует нормам действующего законодательства

Вчерашнее решение Верховного Суда Украины `полностью соответствует нормам действующего законодательства`, заявил журналистам в субботу в Киеве министр юстиции Украины Александр Лавринович.



`Суд никоим образом не вышел за рамки закона. Может вызывать только уважение точность судей в исследовании материалов`, - подчеркнул министр.



Он считает, что решение Верховного Суда Украины об отмене результатов повторного голосования на выборах президента `полностью вернуло ситуацию в стране в русло закона `О выборах президента Украины`.



Министр особо подчеркнул, что решение Верховного Суда является `обязательным для исполнения и должно с уважением быть воспринято каждым гражданином Украины`.



Лавринович заявил, что решение Верховного Суда может обсуждаться, поскольку оно принималось в несовершенном правовом поле, но обсуждаться только в теоретической плоскости, `поскольку суд нигде не вышел за нормы действующего закона`.



Министр считает, что несовершенное законодательство - это не проблема суда, а проблема законодательная.



`Верховный Суд сделал все возможное, чтобы не оставить открытым алгоритм относительно кризисной ситуации с выборами президента и указал, каким образом необходимо восстановить нарушенные права граждан`, - сказал министр юстиции Украины.



Информационное агентство `Новости-Украина`