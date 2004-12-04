Ситуация в Украине станет одной из главных тем в ходе Министерской конференции ОБСЕ, которая состоится 6-7 декабря в Софии

Ситуация в Украине станет одной из главных тем для дискуссии во время Министерской конференции ОБСЕ, которая состоится 6-7 декабря в Софии, сообщает председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Болгарии Соломон ПАССИ.



Сообщение об этом находится на официальном сайте ОБСЕ.



Как известно, ОБСЕ принимает активное участие в урегулировании политического кризиса в Украине, который возник после фальсификации выборов Президента Украины 21 ноября. В частности, генеральный секретарь ОБСЕ Ян КУБИШ уже дважды прилетал в Киев в качестве посредника в переговорах между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.



УНИАН



