Власти Черновицкой области заявляют, что получили из госбюджета все необходимые деньги для выплаты зарплат госбюджетникам и социальных льгот

`Работники бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, получат ноябрьскую зарплату своевременно`, - заверила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации, начальник Главного финансового управления облгосадминистрации Орыся АЛЕКСАНДРЮК.



В общем, по оперативным данным, по состоянию на 30 ноября в бюджет области поступило 167,2 млн.грн., что на 1 млн. грн. больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, область `получила все надлежащие дотации и субвенции из государственного бюджета, в частности, на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам, субвенции для предоставления льгот и субсидий`.



`Есть все основания утверждать, что по финансовым итогам ноября не будет задолженности ни по зарплатам бюджетникам, ни по выплате социальных пособий`, - говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой облгосадминистрации, которую возглавляет первый секретарь СДПУ(о) Михаил РОМАНОВ.



УНИАН