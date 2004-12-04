Глава ОБСЕ приветствует решение украинского Верховного Суда и обещает большую команду наблюдателей

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Болгарии Соломон ПАССИ приветствует решение Верховного Суда Украины, которое признает второй тур президентских выборов недействительным, и заверяет в полной поддержке со стороны ОБСЕ во время проведения переголосования.



Сообщение об этом находится на официальном сайте ОБСЕ.



`Решение суда соответствовало выводам наблюдателей от ОБСЕ и других организаций о том, что оба тура выборов были омрачены серьезными нарушениями`, - сказал С.ПАССИ.



`Как бы там ни было, это решение Верховного Суда делает возможным мирное разрешение существующего политического кризиса`, - добавил он.



С.ПАССИ подчеркнул, что переголосование второго тура выборов позволит Украине продемонстрировать, что преданность украинцев демократии может быть трансформирована в хорошо организованные, свободные и честные выборы.



Он также призвал украинскую власть обеспечить проведение переголосования в полном соответствии со стандартами ОБСЕ.



`В частности, мы ожидаем честной кампании и непредвзятого ее освещения в контролированных государством СМИ`, - подчеркнул председатель в ОБСЕ.



С.ПАССИ также сообщил, что ОБСЕ готова направить полноценную команду наблюдателей на проведение переголосования.



`Я призываю все государства - участники ОБСЕ и другие международные организации сформировать как можно большую миссию наблюдателей за этот короткий промежуток времени`, - подчеркнул председатель в ОБСЕ.



Он также выразил надежду, что наблюдатели будут иметь полный доступ к избирательному процессу, включая подсчет голосов, и будут иметь возможность выполнять миссию без препятствий.



УНИАН