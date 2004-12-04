Щербань заявляет, что события, произошедшие после второго тура выборов Президента Украины, негативно повлияли на экономику Сумской области

Председатель Сумской областной государственной администрации Владимир ЩЕРБАНЬ заявляет, что события, которые произошли после второго тура выборов Президента Украины, негативно повлияли на экономику области.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время селекторного совещания по поводу социально-экономической ситуации в области при участии начальников областных управлений, председателей райгосадминистраций, районных и поселковых советов.



По словам губернатора, из-за митингов протеста в Сумы не прибыли партнеры из Германии, Голландии, Турции и России, а из-за блокирования здания облгосадминистрации, которое проходило 25-27 ноября, не были своевременно осуществлены экспортно-импортные операции, поэтому прогнозируется непоступление дополнительных средств в областной бюджет в сумме почти 50 млн. долларов. `Войти в штопор, в эту катастрофу можно очень быстро, - сказал В.ЩЕРБАНЬ, - мы с вами должны работать, чтобы не упасть в пропасть`.



Но, как сказал В.ЩЕРБАНЬ, происходящие в области процессы находятся под контролем.



УНИАН