Стратегическая задача общественных организаций - конструктивное сотрудничество с разными ветвями власти - проект резолюции Форума негосударственных организаций

Стратегической задачей называют участники Форума общественных организаций `Украина: единство гражданского общества`, который будет проводиться 6 декабря в Харькове, конструктивное сотрудничество между негосударственными организациями, которые работают в разных сферах общественной жизни Украины и имеют разные политические симпатии для формирования эффективного диалога с разными ветвями власти, основываясь на демократии и верховенства права; для того чтобы теперешнюю приподнятость общественного сознания воплотить в формирование деятельных структур гражданского общества. Об этом идет речь в проекте резолюции, которая должна быть утверждена на Форуме.



Представители общественных организаций считают необходимым заключение Общественного Договора о достижении взаимопонимания и сотрудничестве между общественными организациями и органами власти для демократизации всех сфер украинского общества. Возможной формой реализации такого договора станет создание Общественных Советов, которые будут содействовать общественному диалогу и привлекать к нему все уровни власти - от Кабинета Министров до сельских Советов.



Представители негосударственных организаций уверены, что `при нынешнем политической ситуации, накануне переголосования результатов второго тура президентских выборов и принимая во внимание опыт общественного неповиновения, должны продолжать свою профессиональную деятельность, направленную на углубление правовой культуры граждан Украины, на расширение информирования избирателей в разных регионах Украины об избирательном процессе, и наблюдения и контроль за действиями власти всех уровней и привлечение внимания широких кругов украинской и международной общественности к процессам демократизации в Украине`.



Новый выбор 2004

