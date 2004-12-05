Кубиш и Бихман виражают готовность наблюдателей от ОБСЕ и Евросоюза принять активное участие в наблюдении на президентских выборах

Генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш и специальный представитель Европейского Союза, Посол Николас Бихман встречались с Министром иностранных дел Украины Костантином Грищенко, в ходе встречи представители международного сообщества сообщили про готовность наблюдателей от ОБСЕ и Евросоюза принять активное участие в наблюдении за этим процессом. Также речь шла о текущей политической ситуации в Украине; была отмечена позитивная роль международных посредников в стабилизации внутренней ситуации в нашем государстве.



Я. Кубиш и Н. Бихман высоко оценили решение Верховного Суда Украины касательно проведения повторного тура голосования на выборах Президента Украины.



Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины