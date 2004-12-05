`Пора` предоставила Кучме один день на подписание указа об отставке Януковича

Активисты общественной кампании `Пора` снимают пикетирование с дачи Леонида Кучми в Конче-Заспе на один день - воскресенье 5 декабря. В заявлении кампании, что имеет Общественное радио, говорится о том, что её активисты пыкетируют дачу Кучмы, потому что он уклоняется от общения с украинским народом, а также отказывается сам пойти в отставку и, вопреки решению парламента, не отправляет в отставку Виктора Януковича с должности премьер-министра. `Пора` надеется, что за время снятия пикетирования с дачи Кучмы, Президент подпишет указ про отставку Януковича. В противном случаи `Пора` возобновит пикетирование. В кампании говорят, что оно будет проходить в усиленном режиме с применением методов общественного влияния, которые до этого `Пора` не использовала.

В `Поре` уверенны, что лишь решительные и бескомпромиссные действия украинских граждан могут вывести Украину из политического и экономического кризисов.



Общественное радио

