Тимошенко уверена, что конкуренция с Морозом безопасна для Ющенка

Участие Олександра Мороза в переголосовании второго тура президентских выборов не составляет опасности для Виктора Ющенка, - считает сопредседатель коалиции `Сила Народа` Юлия Тимошенко.

Общаясь в воскресенье с иностранными журналистами, она выразила уверенность в том, что Ющенко выдержит конкуренцию с Морозом и победит.

Соответственно с законодательством, если кандидат в президенты добровольно выбывает с гонки не позже, чем за 10 дней до дня голосования, то в выборах принимает участие следующий кандидат, который набрал наибольшее количество голосов. В данном случаи, при условии снятия своей кандидатуры Януковичем, таким кандидатом становится Мороз, который занял третье место при голосовании 31 октября.



МЦК

