Громадське Радио сообщает, что штаб палаточных городков обращается за помощью ко все гражданам. Так, палаточному городку возле Дома Профсоюзов необходимы одноразовая посуда, моющие средства, кипятильники, мед, чай, кофе. Палаточному городку на Банковой – спальники и пенопласт. Палаточному городку возле Филармонии – одноразовая посуда и продукты. Палаточному городку возле Кабмина необходимы биотуалеты, в Украинском Доме – вода, одежда, одноразовая посуда. В палаточном городке на Крещатике не хватает теплых вещей и белья, в горсовете -- продуктов питания, чая, кофе, в Доме офицеров – еды, спального белья, зубной пасты и щеток, расчесок, возле Главпочтамта – продуктов, одноразовой посуды, пакетов для мусора.

Телефоны штаба: 8(066)1744291, 8(066)1209691, 8(066)1416616,

8(097)7939310, 8(097)4490734, 8(097)4384618.

В Украинском Доме, здании горсовета и Доме Профсоюзов работают столовые.

Гостиница «Голосеевская» нуждается в средствах для поселения, средства перечислять на счет 2600220559 в АКБ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ОКПО 03358529, назначение платежа «За проживание в гостинице согласно заказу № 18725 от 25.11.2004»ю



Громадське Радио