Украинское движение сопротивления поддерживают во Франции

Молодежная кампания `Резо` в Париже провела акцию возле Эйфелевой башни, на которую собралось около тысячи демонстрантов. Активисты `Резо` призвали студентов парижских университетов написать свои пожелания украинцам на большом оранжевом флаге. За десять дней акции собрано четыре тысячи подписей в поддержку демократии в Украине.

Как сообщает `5 канал`, в эти дни молодежь Франции также украсила себя оранжевыми лентами.



5 канал