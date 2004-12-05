Украинское движение сопротивления поддерживают во Франции
16:50, 05 декабря 2004Последние события
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Молодежная кампания `Резо` в Париже провела акцию возле Эйфелевой башни, на которую собралось около тысячи демонстрантов. Активисты `Резо` призвали студентов парижских университетов написать свои пожелания украинцам на большом оранжевом флаге. За десять дней акции собрано четыре тысячи подписей в поддержку демократии в Украине.
Как сообщает `5 канал`, в эти дни молодежь Франции также украсила себя оранжевыми лентами.
5 канал
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