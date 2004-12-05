Коммунист С.Гмыря заявил, что коммунисты объявили Ю.Тимошенко персоной нон-грата в Луганской области

Как сообщает Новый выбор 2004, выступая сегодня на Всеукраинском съезде депутатов всех уровней, который проходит в Харькове, народный депутат Украины Сергей Гмыря остановился на `людоедских заявлениях Юлии Тимошенко о том, что Донбасс нужно обнести колючей проволокой и поджечь`.



По словам С.Гмыри, коммунисты объявили Ю.Тимошенко персоной нон-грата в Луганской области. `Ей будет разрешено один раз проехать по Луганской области – в Россию, в прокуратуру`, - сказал он.



Напомним, С.Гмыря - народный депутат, избран в многомандатном общегосударственном округе по спискам КПУ (порядковый номер - 58), член Комитета по вопросам свободы слова и информации. Напомним также, что в Луганской области в ходе голосования в первом туре 31 октября кандидат от Компартии набрал 5,84% голосов избирателей, а по Украине - 4.97%. По результатам голосования в первом туре в Луганской области первое место занял В.Янукович, второе - П.Симоненко, третье - В.Ющенко, тогда как по Украине: первое - В.Ющенко, второе - В.Янукович, третье - А.Мороз, а П.Симоненко - четвертое место.



Новый вибор 2004