Янукович может снять свою кандидатуру -- Тимошенко

Юлия Тимошенко допускает, что Виктор Янукович может снять свою кандидатуру с переголосования второго тура президентских выборов, сообщает ГР.

По мнению лидера БЮТ, Янукович проиграет по итогам переголосования второго тура. `Его поражение будет сокрушительным. Он перестанет существовать как политик,` - сказала Тимошенко. По ее словам, если в переголосовании второго тура будут участвовать лидер Социалистической партии Александр Мороз и Виктор Ющенко – это будет нормальная конкуренция между двумя кандидатами. Она высказала уверенность в том, что Ющенко эту конкуренцию выдержит и сможет победить.



Громадське радио



