Изменения в Конституции необходимы, но в другой концепции -- Тимошенко

Политреформу нужно проводить, но в несколько другой концепции. Об этом заявила сопредседатель коалиции `Сила народа` Юлия Тимошенко, сообщает ГР.

По ее словам, конституционная реформа, которую предлагали принять парламенту за несколько дней до второго тура выборов, `практически отбирает всю власть у Президента и передает ее парламенту`. Если принимать проект политреформы по № 4180 в целом, тогда вообще не нужно выбирать народом Президента, потому что он не сможет быть ответственным перед людьми, отметила Тимошенко. Оппозиция была готова принять не весь текст этого законопроекта, а исключить из него некоторые положения, чтобы оставить `хоть какие-то полномочия Президенту`, сказала лидер БЮТ. Остановившись на соглашении, подписанном Виктром Ющенко и Александром Морозом, Тимошенко заявила, что согласно документу любые изменения в Конституцию должны приниматься после выборов президента.



Громадське радио